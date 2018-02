Gérard Collomb, le bouclier d’Emmanuel Macron

Tout a commencé par un claquement de porte. Le 8 décembre 2017, une vingtaine d’associations de lutte contre l’exclusion quittent prestement une réunion organisée avec le ministre de l’intérieur, Gérard Collomb, et celui de la cohésion des territoires, Jacques Mézard. Les deux hommes avaient prévu de leur présenter la désormais fameuse circulaire visant à recenser les étrangers dans les centres d’hébergement d’urgence. Mais les responsables associatifs dénoncent immédiatement la remise en cause de l’accueil inconditionnel et refusent de s’engager dans le dialogue de sourds qui s’annonce.