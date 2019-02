Iconoclaste. Trois mois après le début du mouvement des gilets jaunes, né d’une demande de plus grande justice fiscale, la ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, propose dans un entretien au JDD que chaque Français paie l’impôt sur le revenu. « Chacun pourrait contribuer à la hauteur de ses moyens, y compris les plus modestes, même de manière très symbolique, pour recréer le lien entre citoyen et impôt. Chacun pourrait payer l’impôt sur le revenu », affirme-t-elle alors qu’aujourd’hui un peu moins d’un Français sur deux est assujetti à l’impôt sur le revenu.