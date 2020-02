L’extension de l’aéroport de Nice sous le feu des critiques

L’extension de l’aéroport de Nice, que son gestionnaire privé espérait réaliser en toute discrétion en 2020, est sérieusement menacée. Le permis de construire, accordé par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 janvier, au terme d’une enquête publique très polémique, autorise Aéroports de la Côte d’Azur (ACA) à agrandir le terminal 2, par la création de six nouvelles salles d’embarquement et d’une nouvelle salle de livraison des bagages. Ces travaux ont pour but de permettre l’accueil de 4 millions de passagers supplémentaires par an d’ici à 2023, sur une plateforme aéroportuaire qui a connu une forte croissance ces dernières années. 14 millions de passagers y ont transité en 2019, ce qui classe Nice au troisième rang français, après Roissy et Orly.