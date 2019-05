Sans être un supporteur de Patrick Balkany ni un défenseur de la fraude fiscale, on pourrait presque prendre en pitié le maire (LR) de Levallois-Perret, tant il s’enfonce de plus en plus à son procès, ouvert depuis le 13 mai au tribunal de grande instance de Paris. Après le volet fraude fiscale, qui a occupé la première semaine des débats, un second procès a débuté lundi 20 mai, avec les faits de blanchiment et de corruption, et doit se poursuivre jusqu’au 20 juin.