Lacq: une filiale de Total condamnée pour préjudice écologique

C’est un jugement inhabituel, qui compte plus pour les arguments qu’il développe que pour le montant des dommages et intérêts qu’il ordonne : le tribunal judiciaire de Pau a condamné lundi 22 juin la Société béarnaise de gestion industrielle (Sobegi), une filiale à 100 % du groupe Total, à payer 18 000 euros à une association de défense de l’environnement, la Sepanso, en réparation du préjudice écologique et du préjudice environnemental collectif.