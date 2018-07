Affaire Benalla: l’Elysée joue la confrontation

Une faute individuelle, surtout pas une affaire d’État. Mardi 24 juillet, le pouvoir exécutif et la majorité ont une nouvelle fois tenté d’éteindre l’incendie déclenché par les révélations sur le rôle et le comportement d’Alexandre Benalla, un très proche collaborateur d’Emmanuel Macron depuis son arrivée à l’Élysée il y a un an.