Violences sexuelles: l’acteur Thierry Samitier visé par de nouvelles accusations

24 octobre 2019 Par Sophie Boutboul

Mediapart révèle plusieurs nouveaux témoignages de femmes visant l’acteur de Nos chers voisins. Parmi elles, une habilleuse de la fiction de TF1 et une technicienne d’une pièce de théâtre jouée à Paris en 2014 et 2015. Elle décrivent des comportements déplacés similaires et répétitifs.