Marie, 28 ans, mère de cinq enfants, poignardée à mort sur son palier à Aubervilliers

Le soir du jeudi 15 novembre, Marie de Barros, jeune femme de 28 ans et mère de cinq jeunes enfants est morte poignardée dans son immeuble HLM d’Aubervilliers (93). Son ex-conjoint, principal suspect, est toujours recherché par la police. Voisins et collègues, sous le choc, décrivent une jeune maman respectueuse, serviable et dévouée à ses enfants.