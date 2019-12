«Ça va être une longue course»: les grévistes de Noël s’organisent pour tenir

Au tout petit matin, la pluie tombe fine et froide. Mais sous l’auvent situé juste à côté de l’entrée du dépôt de bus RATP de la rue de Lagny, dans le XXe arrondissement de Paris, le café sort fumant des thermos, la tarte aux pommes est généreusement distribuée et la galette des Rois sort tout juste du four. Ceux qui accueillent ont eu le temps de se roder : ce mardi 24 décembre, c’est le 20e jour d’affilée que les agents grévistes de la RATP se voient donner un coup de main à 5 heures du matin pour ralentir le trafic des bus qui sortent du dépôt.