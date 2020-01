Réforme des retraites: le Conseil d’Etat assassine le projet du gouvernement

Ni fait ni à faire. C’est en substance l’avis que le Conseil d’État a rendu sur les deux projets de loi – organique et ordinaire – destinés à créer un régime universel de retraite par points, adoptés vendredi 24 janvier en conseil des ministres. Dans un document rendu public le même jour, et que Mediapart publie in extenso ci-après, la plus haute juridiction administrative française étrille littéralement la façon dont le gouvernement – et son chef Édouard Philippe, pourtant lui-même conseiller d’État – a conduit cette réforme, dont l’examen parlementaire doit démarrer le 3 février à l’Assemblée nationale, malgré une mobilisation qui ne faiblit pas.