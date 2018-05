Arago: comment l’arsenal législatif réprime les mouvements sociaux et étudiants

C’est une réalité que l’on redécouvre cycliquement, à l’occasion d’une forte mobilisation sociale, ou lorsqu’un proche est directement impacté : l’arsenal législatif français a été régulièrement renforcé depuis trois décennies, et il autorise une sévère répression judiciaire des mouvements sociaux, lycéens et étudiants. C’est ce que l’on appelle la « criminalisation » du militantisme et des mouvements sociaux, régulièrement dénoncée par des syndicats, des associations de défense des droits de l’homme et des avocats, et aussitôt oubliée.