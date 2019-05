Nathalie Loiseau achève son «chemin de croix» à la Mutualité

Le public est debout, drapeaux européens et tricolores à la main. Déjà, quelques voix s’élèvent pour scander : « Édouard ! Édouard ! » Sur scène, la députée MoDem Sarah El Haïry vient d’annoncer l’arrivée du premier ministre dans la salle de la Mutualité, à Paris, où se tient, ce vendredi 24 mai au soir, le dernier meeting de campagne européenne de la liste « Renaissance », conduite par Nathalie Loiseau. Pendant quelques secondes, les applaudissements couvrent difficilement le malaise qui gagne l’assistance.



François Bayrou, le patron du parti centriste allié à Emmanuel Macron, et Stanislas Guerini, le délégué général de La République en marche (LREM), tous deux installés au premier rang, se lèvent pour dissiper le malentendu : Édouard Philippe ne viendra pas. Un peu plus tôt dans la soirée, une explosion est survenue dans le centre-ville de Lyon (Rhône), faisant treize blessés légers. Le chef du gouvernement est donc retenu à Matignon.

« Il y a eu une attaque à Lyon », avait pourtant annoncé le président de la République au début de son entretien avec le youtubeur Hugo Travers, diffusé en direct et sur grand écran à la Mutualité, avant que le meeting ne commence. Mais à ce moment-là, dans le brouhaha général, personne n’écoutait. La députée comprend son erreur. Quelqu’un relance la musique de campagne pour casser le silence. C’est reparti. Pendant plus de deux heures, une quinzaine d’intervenants se succèdent sur scène pour décliner leur vision de l’Europe et le fameux clivage progressistes/nationalistes qui, selon eux, la résume, dans une ambiance mollassonne.

En l’absence d’Édouard Philippe, le seul membre du gouvernement à prendre la parole est Jean-Yves Le Drian. À la tribune, il rappelle sous les applaudissements qu’il est « un homme de gauche », en écho au « je suis un homme de droite » régulièrement énoncé par le premier ministre. Le chef de la diplomatie fait face à ses collègues, venus en renfort pour ce dernier grand raout de campagne. Mais au fil de la soirée et des discours, la plupart des ministres s’éclipseront discrètement, sans même attendre que Nathalie Loiseau monte à son tour sur scène. Qu’importe : vendredi comme depuis trois semaines, l’essentiel était de se montrer.

Des réunions publiques un peu partout en France, des entretiens dans la presse, une opération de « phoning » pour convaincre les électeurs indécis… Pendant un petit mois, tous les membres du gouvernement se sont mobilisés derrière la liste « Renaissance », dans l’espoir qu’elle arrive en tête dimanche 26 mai. Il faut dire qu’Emmanuel Macron, lui-même omniprésent dans la campagne des européennes, avait trouvé de quoi les motiver en agitant le spectre d’un remaniement en cas de défaite électorale – c’est-à-dire si la majorité finit par se retrouver derrière le Rassemblement national (RN).

« Normalement, je devrais être presque mort, et vous, vous devriez être complètement morts », avait lancé le président de la République à ses ministres, le 30 avril. Avant de prévenir : « Je peux tout changer, et surtout la configuration autour de cette table. » Édouard Philippe, qui a bien reçu le message, a donc participé à neuf meetings, le plus souvent dans des villes dirigées par des élus de droite qui, comme lui, se sont éloignés de Les Républicains (LR), sans pour autant rejoindre LREM. Une façon de marginaliser le soutien de certains autres de ses amis Macron-compatibles – comme le maire de Reims (Marne) Arnaud Robinet – à la liste conduite par François-Xavier Bellamy.

La menace du chamboule-tout brandie, les regards se sont tournés tout naturellement vers le premier ministre, dont l’une des fonctions sous la Ve République est de servir de « fusible ». Dans une interview accordée le 20 mai à la presse quotidienne régionale, le chef de l’État a préféré balayer la question, en expliquant n’avoir « jamais fait de politique-fiction ». « J’ai toute confiance en Édouard Philippe qui s’engage sans compter auprès des proeuropéens », a-t-il ajouté. À dire vrai, le sujet des personnes ne revêt guère d’intérêt au regard des choix politiques de l’exécutif. Or ce dernier est très clair en la matière : si la « méthode » peut être revue, le « cap », lui, ne bougera pas.

En installant le clivage entre « progressistes » et « nationalistes », Emmanuel Macron a très tôt fait de la première place de la liste « Renaissance » l’unique enjeu des européennes. Mais depuis quelques jours, ses soutiens – qui ont les yeux rivés sur les courbes de sondages – nuançaient cet objectif, expliquant que dans tous les cas de figure, le président de la République resterait « le seul leader en Europe », selon les mots de Nathalie Loiseau. « Si le RN est en tête, ça n’entachera pas plus que ça son leadership en Europe. Le seul capable [de faire évoluer l’Union – ndlr], c’est Emmanuel Macron », a aussi expliqué Pieyre-Alexandre Anglade, porte-parole de la campagne, le 24 mai.

Dans l’entourage du chef de l’État, certains reconnaissent toutefois qu’une seconde place dimanche poserait inévitablement « un problème politique », sans pour autant s’aventurer à imaginer la façon de résoudre celui-ci. Au sein des cabinets, d’autres soulignent qu’il serait plus judicieux de penser l’avenir en s’intéressant aux contours des portefeuilles ministériels plutôt qu’aux personnalités qui les occupent. « Il faudrait un gouvernement qui corresponde à la deuxième étape du quinquennat, estime un ministre. Pourquoi ne pas créer un ministère de la décentralisation, par exemple ? »