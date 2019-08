G7: Paris a "bon espoir" que Washington signe la charte internet à Biarritz

25 août 2019 Par Par Agence Reuters

La France a renoncé pour des questions "logistiques et diplomatiques" à faire venir les plateformes en ligne à Biarritz en l'absence de Donald Trump vendredi, mais elle ne doute pas qu'elles signeront la charte "pour un internet, ouvert, libre et sûr" et a "bon espoir" que les Etats-Unis rejoignent l'initiative lundi au G7, a déclaré samedi Cédric O.