Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la bataille pour augmenter le pouvoir de non-achat

De notre envoyée spéciale sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.– À la mi-automne, sur la ZAD comme ailleurs, c’est le temps des semis, des mises en culture, des clôtures et des décomptes de subventions de la PAC. Mais sur la zone de l’aéroport qui ne verra pas le jour, c’est aussi celui de la veillée d’armes : l’accès aux terres gagnées de haute lutte est chaotique et parfois conflictuel. Les anciens squatteurs disposent d’autorisations d’exploiter sur 360 hectares, mais il leur manque des baux de fermage sur environ 200. Un siège d’exploitation a été perdu, d’autres sont menacés. Des conflits d’usage des terres les opposent aux agriculteurs qui s’étaient arrangés avec Vinci, mais aussi à d’anciens anti-aéroport. « Ça fait deux ans qu’on est dans une précarité totale. On a exigé de nous le retour à l’État de droit, mais on n’a aucun droit », proteste Willem, qui élève des vaches laitières à Saint-Jean-du-Tertre, à l’ouest de la ZAD. Gibier, maraîcher à la Noé-Verte, à la pointe est de la zone, installé en groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) avec sa compagne, est remonté : « On vit avec moins du RSA depuis des mois. Y en a marre d’avoir un mi-temps administratif pour gérer ces questions de foncier. On aimerait passer à autre chose. » Marcel Thébault, paysan historique qui s’est battu jusqu’au bout, avec son épouse Sylvie, contre l’aéroport, remarque de son côté : « Il y a un blocage administratif qu’on peut confondre avec de la mauvaise volonté. »