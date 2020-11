En quelques mots arides, le Conseil d’État vient de mettre à bas ce qui aurait dû être un point majeur d’une réforme chère à Emmanuel Macron et à son gouvernement, celle de l’assurance-chômage. Ce mercredi 25 novembre, la plus haute instance administrative française, saisie par la CGT, Force ouvrière, la CFE-CGC et Sud-Solidaires, a décidé que la réforme prévue du mode de calcul de l’allocation chômage portait « atteinte au principe d’égalité », et l’a donc annulée.