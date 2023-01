Nouvelles plaintes et dépaysement pour le tribunal de commerce de Fréjus

VoilàVoilà qui va ternir encore un peu plus la réputation des tribunaux de commerce : alors qu’une information judiciaire a déjà été ouverte, dans le prolongement de la récusation d’une juge consulaire du tribunal de commerce de Fréjus (Var), une nouvelle plainte pour « complicité de trafic d’influence » a été déposée le 28 décembre 2022 auprès du procureur de la République de Grasse. Elle vise six autres juges de la même juridiction, dont son président et son vice-président. Ces juges consulaires ne sont pas des magistrats professionnels, mais des chefs d’entreprise, élus par leurs pairs et exerçant bénévolement.