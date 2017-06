C’est dans la plus grande discrétion que la cour de discipline budgétaire et financière a rendu son jugement dans l’affaire de la Cité du cinéma, lundi 26 juin. Sa décision a été mise sans bruit sur son site, en attendant une future publication au Journal officiel. ( Le jugement est ici.) Comme s'il était inutile de s’étendre davantage sur le dossier. Car, pour la cour de discipline budgétaire et financière, il n’y a pas d’affaire Cité du cinéma ou si peu, même si le dossier fait, par ailleurs, l’objet d’une enquête judiciaire.