Affaire Vassal: une candidate de l’équipe LR autorisée à recueillir des procurations

Elle se nomme Joëlle Di Quirico et elle se prépare à passer de l’autre côté de la barrière. La fonctionnaire de la mairie des 11e et 12e arrondissements a décidé de sauter le pas. Pour la première fois, elle se présente sur la liste LR de son maire, Julien Ravier, et de sa prédécesseure, la députée Valérie Boyer. Sa 24e position sur la liste ne la prédestine pas à une exposition médiatique intense. Mais en cas de victoire de sa liste, elle pourrait être élue au conseil d’arrondissement et postuler pour être adjointe de secteur.