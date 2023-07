AP-HP : le suicide d’un professeur de médecine est reconnu comme un accident de service

LeLe 3 février 2019, le professeur de médecine Christophe Barrat enfilait sa blouse de chirurgien et ses chaussures de bloc opératoire, et se donnait la mort depuis l’hôpital Avicenne, à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Quatre ans plus tard, sa veuve Sophie Barrat vient de remporter une première victoire judiciaire : le tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a enjoint le 18 juillet à l’université Sorbonne-Paris Nord – l’un des deux employeurs de ce professeur d’université et praticien hospitalier – de reconnaître ce suicide comme un accident de service, ce que l’université avait refusé en 2020.