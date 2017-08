Les emplois aidés désormais ciblés, selon Pénicaud

26 août 2017 Par Par Agence Reuters

Les emplois aidés ne seront pas supprimés mais "ciblés" sur "les personnes les plus éloignées de l'emploi" et les secteurs "où il y en a le plus besoin", déclare la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dans un entretien publié samedi dans Le monde.