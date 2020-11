«Gilets jaunes»: perdre son rond-point et recommencer

Crolles (Isère).– À la télévision, mardi soir, Emmanuel Macron donne sa feuille de route pour les deux mois à venir. Élodie Leclainche, vendeuse de savons sur les marchés, de l’autre côté de l’écran, rit nerveusement, se tord les mains et ne souhaite qu’une chose : pouvoir retravailler le plus vite possible.