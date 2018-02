Le froid fait deux morts en Roumanie, paralyse les transports

27 février 2018 Par Par Agence Reuters

Deux personnes sont mortes de froid en Roumanie, alors que la neige et des températures très froides ont envahi l'Europe, entraînant mardi des annulations de vols, des fermetures d'écoles et des perturbations dans les transports routiers et ferroviaires de différents pays.