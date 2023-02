Réforme des bourses : face à l’ampleur de la précarité, l’exécutif risque de décevoir

« Plus« Plus on repousse les annonces, plus la colère grandit », met en garde Imane Ouelhadj, présidente de l’Union nationale des étudiants de France (Unef), au sujet de la réforme des bourses sur critères sociaux promise par le gouvernement depuis le premier quinquennat Macron (2017-2022). La ministre de l’enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, devrait dévoiler les contours du premier étage de ce projet de revalorisation de l’aide financière aux étudiant·es d’ici la mi-mars, avant une nouvelle série de mesures plus structurelles pour septembre 2024.