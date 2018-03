La lutte d’une femme de gendarme pour se protéger des violences

Le 27 janvier 2017, Alizé Bernard a vu une partie des violences qu’elle a endurées pendant huit ans enfin reconnues par le tribunal correctionnel de Pontoise. Ce jour-là, Laurent Ehrlich, gendarme réserviste de la brigade de Pontoise, de 15 ans son aîné, a été déclaré coupable de violences conjugales en 2014 et 2016. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis, sans mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il a pu ainsi continuer à former des gendarmes à l’autodéfense et à réaliser des arrestations domiciliaires.