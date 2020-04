L’Etat: nouvelle boussole pour une gauche en mal de repères

Jean-Luc Mélenchon est un homme heureux. Chaque jour qui passe semble lui donner raison. Non seulement, on ne le regarde plus comme un affreux bolchevik quand il prononce les mots « planification », « réquisitions », « nationalisation » ou « annulation de la dette ». Mieux : poussées par le vent de la crise, « ses » idées – ou plutôt celles de La France insoumise – feraient des émules au-delà de son propre camp.