Après le Covid-19, le temps des séquelles

27 mai 2020 Par Rouguyata Sall

Il est de plus en plus évident que la maladie peut laisser des séquelles, respiratoires, neurologiques, voire psychologiques. Pour les patients qui sortent de réanimation, elles sont prises en charge à l’hôpital par des équipes de réadaptation. Mais des malades plus légers, restés à domicile, sont aussi en souffrance.