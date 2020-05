Nicole Notat, une ex-syndicaliste «clivante» au chevet de l’hôpital

Des négociations délicates dans un climat tendu, entre des acteurs qui ne se comprennent plus depuis belle lurette. À 72 ans, le défi auquel Nicole Notat fait face dans le cadre du « Ségur de la santé » devrait lui rappeler des souvenirs. Et pas seulement à elle. L’ancienne dirigeante de la CFDT, de 1992 à 2002, a été chargée par le gouvernement de piloter les discussions lancées lundi 25 mai et devant aboutir mi-juillet à des augmentations de salaire et une nouvelle politique de financement de l’hôpital.