A Saint-Nazaire, une «génération intérim» très précaire

Depuis 2006, le travail ne manque pas sur les chantiers de Saint-Nazaire. En mars dernier, le plus gros paquebot du monde (Symphony of the seas) a été livré à l’armateur américain RCCL, sous les acclamations de la presse qui s'est félicitée des millions d’heures de travail créées. Bastamag s'est rendu sur place. Et l'envers du décor est bien moins rose qu'il n'y paraît.