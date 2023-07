QuatreQuatre adolescentes sur une plage de Corse, en short et maillot de bain, au soleil couchant. Leurs sourires disent l’insouciance et la légèreté de l’été. Rien dans l’affiche du film Le Retour, de Catherine Corsini, en salles depuis le 12 juillet, ne permet de deviner les difficultés qui ont émaillé le tournage. Depuis plusieurs mois, la réalisatrice marquée à gauche affronte une polémique après les révélations, faites par Le Parisien et Libération, de violences verbales, d’une plainte pour « agression sexuelle » à l’égard d’un coach présent sur le tournage et d’une scène de sexe simulée impliquant une actrice mineure, non déclarée à la commission des enfants du spectacle.