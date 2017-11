Biens mal acquis: le jugement Obiang met fin à l’impunité

C’est une première judiciaire, et certainement une avancée historique dans la lutte contre la corruption. La justice française a, ce vendredi 27 octobre, prononcé pour la toute première fois une condamnation dans une affaire de biens mal acquis. Le vice-président de Guinée équatoriale, l’un des pays parmi les plus pauvres d'Afrique, Teodoro Nguema Obiang Mangue, dit Teodorin Obiang, 48 ans, a été reconnu coupable des faits de blanchiment d’abus de biens sociaux, blanchiment de détournements de fonds publics, blanchiment d’abus de confiance et blanchiment de corruption.