Mère voilée humiliée: au CCIF, «des cas comme ça, on en a un par semaine»

Pour le directeur du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) Jawad Bachare, la tentative par un élu RN d’interdire à une femme voilée d’assister à une assemblée du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre d’une sortie scolaire ne constitue « que la part visible d’une islamophobie invisible ». Celle qui déboule directement au standard et dans les courriels de l’association, chargée de recenser les actes antimusulmans et d’apporter une aide juridique aux victimes, qui reçoit entre 2 000 et 2 500 signalements par an.