Réforme du Code minier: les ONG veulent sortir du tout extractivisme

Enterrée depuis un peu plus d’un an, la réforme du Code minier refait surface. Elle se traduit par un nouveau projet de loi proposé par le gouvernement et porté par Barbara Pompili. La ministre de la transition écologique a saisi le Conseil national de la transition écologique (CNTE) pour avoir son avis sur la refonte de ce texte jugé obsolète par des défenseurs de l’environnement et des élus.