Politique industrielle: l’impuissance de l’Etat théorisée depuis trente ans

Depuis quelque temps, le gouvernement essuie revers sur revers sur tous les dossiers industriels. Ascoval, Blanquefort, Alstom, GE, Renault et maintenant Air France-KLM, pour ne citer que les dossiers les plus emblématiques de ces dernières semaines… les déconvenues s’empilent. À chaque fois, le ministre des finances, Bruno Le Maire, en première ligne sur ces sujets, joue sur le registre de la colère, de la déception, et surtout de la détermination.