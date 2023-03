Étudiants et lycéens prennent le relais : « Les gaz lacrymogènes ne nous arrêteront pas »

ÀÀ Paris, les étudiants du Quartier latin s’étaient donné rendez-vous place du Panthéon pour un départ groupé. Parmi les facs représentées, les étudiants de l’ENS (École normale supérieure) font partie des plus discrets. « On est deux fois moins nombreux que la semaine dernière, regrette Mathis, normalien et membre du syndicat Solidaires. L’attaque de la semaine dernière en a dissuadé plus d’un », en référence à la violente agression du cortège, jeudi 23 mars, par un commando d’extrême droite.