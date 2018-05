Campagne de Marine Le Pen: le florissant business de cadres FN et de leurs familles

Au Front national, la préférence familiale semble s'appliquer jusque dans les campagnes électorales. Pour sa présidentielle, Marine Le Pen a fait appel à des sociétés appartenant à des cadres du Front national ou à leurs familles, d’après les comptes de campagne de la candidate, consultés par Mediapart. Parmi les 29 plus gros prestataires – ceux ayant touché plus de 50 000 euros –, on trouve l'entreprise du fils du trésorier du FN, Wallerand de Saint-Just, celles du conseiller régional Axel Loustau et ses proches, ou encore une agence liée à Frédéric Chatillon, le coordinateur technique de la campagne. Des sommes considérables remboursées par des fonds publics, comme c’est la règle.