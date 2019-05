En réponse au plan social, les salariés de General Electric à Belfort prônent la réindustrialisation

Belfort (Territoire de Belfort), correspondance.– La crainte des salariés de General Electric (GE) à Belfort était justifiée. Depuis plusieurs semaines, ces chiffres circulaient dans les usines : entre 800 et 1 000 postes seraient menacés. Mardi 28 mai, le groupe américain, repreneur de la branche énergie d’Alstom en 2015, est finalement sorti de son silence : 1 044 postes devront être supprimés, essentiellement sur les sites de Belfort, Bourogne et Boulogne-Billancourt, en raison des « projets d'évolution de l'organisation de ses activités gaz et de ses fonctions support », a indiqué la direction du groupe lors d’un comité central d’entreprise.