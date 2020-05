A Lorient, le climat est explosif à la Fonderie de Bretagne

Prêts à en découdre. Depuis lundi, les ouvriers de la Fonderie de Bretagne (FDB) sont sur le pied de guerre. Sur le parking, austère et dépouillé, deux cents d’entre eux bloquent l’entrée de l’usine et attendent. De jour, comme de nuit. Un geste, un signe, une parole de la maison mère, Renault. « On ne sait rien. On n’entend rien. On ne voit rien », murmure David, 41 ans.