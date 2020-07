Vidéosurveillance et intelligence artificielle: le grand flou de la RATP

Elles ne scruteront plus les passants. Installées début mai à la station de métro et de RER Châtelet-Les Halles, à Paris, dans le cadre d’une expérimentation menée avec la start-up cannoise Datakalab, six caméras permettaient de détecter le port du masque. Initialement prévue pour trois mois, l’expérimentation ultramédiatisée a été suspendue dès le 12 juin.