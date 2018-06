Un proche de Wauquiez sera jugé pour détournement de fonds publics

Membre de la commission des recours des Républicains (LR), soutien de Laurent Wauquiez, animateur sur la webtélé La France libre d’André Bercoff et Gilles-William Goldnadel, blogueur très actif sur les réseaux sociaux, Verlaine Djeni, 52 ans, est coutumier des propos à l’emporte-pièce sur l’immigration, l’islamisme, la délinquance et les fraudes en tout genre. Parallèlement à ses activités militantes, cet homme au CV impressionnant était conseiller à Pôle emploi à Bobigny (Seine-Saint-Denis) de 2008 à 2016, et a monté depuis lors une société de conseil pour les affaires.