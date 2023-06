Queens et Noires : comment les clichés racistes s’infiltrent jusque sur les scènes du drag

AprèsAprès le succès de la première saison de « Drag Race France » à l’été 2022, les drag-queens de l’émission enchaînent les plateaux télé et les cérémonies prestigieuses. On a vu Paloma, La Big Bertha et Kam Hugues dans l’émission « Quotidien » ; Ellipse, la Briochée, Kam Hugues et Paloma sur la scène des « Victoires de la musique », ainsi qu’à la cérémonie des Molières. Mais Soa de Muse, finaliste et unique candidate noire de cette première saison, n’a pas joui de la même exposition. Pointée par certain·es sur les réseaux sociaux, cette absence a aussi été relevée par toutes les drag-queens noires interrogées par Mediapart, qui témoignent non seulement du racisme systémique de la société, mais aussi d’une certaine invisibilisation dans leur milieu, a priori si ouvert.