Les Merah, une famille au cœur des ténèbres

À la maison, le grand frère Abdel frappe le petit frère Kader. Le petit frère Kader poignarde le grand frère Abdel. Le cadet Kader ligote et frappe le benjamin Mohamed. Abdel frappe ses petites sœurs Souad et Aïcha. Kader frappe ses grandes sœurs Souad et Aïcha. Mohamed frappe ses très grandes sœurs Souad et Aïcha. La mère Zoulikha prend la défense de ses fils qui frappent ses filles.