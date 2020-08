Un Tour à La Trinité, que «Nice ne veut plus avoir sous les yeux»

30 août 2020 Par Jean-Louis Le Touzet

Tour de France, 2e étape – kilomètre 139. Une ville « à l’urbanisme chaotique, souvent horrible, avec surplomb de l’autoroute et ses nuisances. Tout cela à 10 minutes du foncier le plus cher du monde : Saint-Jean-Cap-Ferrat ». C’est le maire qui parle. Aux dernières municipales et à la surprise générale, Ladislas Polski, 44 ans, militant chevènementiste, a enlevé la ville à la droite.