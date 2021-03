Comment le récit conservateur sur la dette publique reprend le dessus

Le contraste peut paraître étonnant. Depuis un an, l’argent public coule à flots pour compenser les pertes des secteurs marchands liées à la pandémie de Covid-19. Plus de 215 milliards d’euros ont été dépensés pour répondre au « quoi qu’il en coûte » décrété en mars 2020 par Emmanuel Macron et, à chaque nouveau « tour de vis », de nouveaux crédits sont ouverts. Et de l’autre, on assiste à une magnifique foire aux idées pour « rembourser », « réduire » ou « maîtriser » la dette publique.

Jean Arthuis et Emmanuel Macron. © JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

La semaine dernière, devant les députés, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a ainsi repris deux de ses idées préférées pour ce faire : le « cantonnement » de la dette liée au Covid et une nouvelle règle qui limiterait les dépenses publiques. Il reprend, par ailleurs, les propositions du Haut-Commissariat au plan de François Bayrou, d’une part pour le cantonnement et, d’autre part, celle de la commission Arthuis pour l’avenir des finances publiques. Pendant ce temps, au Parlement, une proposition conjointe LREM-LR devrait venir distinguer les « bonnes » dépenses (l’investissement), des « mauvaises » (le fonctionnement, les traitements des fonctionnaires et les dépenses sociales), avec pour ambition de comprimer les deuxièmes. Bientôt, un autre rapport de la Cour des comptes devrait venir s’inscrire dans cette ligne.

Comment comprendre une telle dichotomie ? Pile, l’argent public est déversé, même au-delà des besoins (c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il existe un surplus d’épargne qui correspond à ces transferts non dépensés). Face, on tire sonnette d’alarme sur sonnette d’alarme et on promet le retour à la discipline budgétaire comme si l’argent manquait…

Une note récente publiée par deux économistes, Benjamin Lemoine et Anne-Laure Delatte, dans le cadre du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP) de Sciences-Po (et disponible en intégralité ici) vient éclairer ce grand écart d’une façon convaincante. Pour les auteurs de cette note, « le cantonnement et les règles budgétaires contribuent à reconstruire un récit de la dette tout en s’inscrivant dans une logique politique conservatrice en évacuant toute alternative progressiste ».

Autrement dit, l’enjeu de toutes ces commissions et de ces propositions est de reprendre la main sur un récit de la dette publique, qui, depuis les années 1980, est aux mains des conservateurs orthodoxes, mais que la crise du Covid-19 est venue remettre en cause. Ce nouveau récit viserait, en quelque sorte, à solder la tension entre la nécessité qu’a l’État de sauver « quoi qu’il en coûte » le fonctionnement marchand de la société et ses vecteurs, les entreprises et les consommateurs et celle qu’il défend depuis le triomphe du néolibéralisme et qui vise à rendre l’argent public rare pour les services publics et les transferts sociaux.

Ce que montre cette note, c’est que la volonté de reprendre ce récit sur la dette publique est bien une tentative de poursuivre la domination néolibérale. Dans cette construction du récit dominant, la validation scientifique ou pseudo-scientifique grâce aux « rapports » est un passage nécessaire et central. Il permet ce que les deux auteurs décrivent comme « l’effet de légitimation des choix politiques par l’expertise scientifique » qui construit, alors, un « consensus ». Ce consensus envahit ensuite le discours politique, technique, médiatique et devient une forme d’incontournable.

Anne-Laure Delatte et Benjamin Lemoine commencent la note par une analyse historique qui vise deux buts. D’abord, montrer que les propositions qui émergent pour « maîtriser la dette » sont des moyens conservateurs qui visent à discipliner les dépenses, notamment sociales. Ensuite, souligner combien les « experts » triés sur le volet ont joué un rôle dans la construction du consensus néolibéral.

Ainsi, dans les années 1920, pour rétablir la « confiance dans le franc », Raymond Poincaré va mettre en place en 1922 une « caisse d’amortissement » visant au remboursement de la dette publique. Il s’agit du cantonnement de la dette issue de la Première Guerre mondiale. L’idée est de changer de stratégie et de passer d’un effacement de la dette par l’inflation à un effacement par la mise à disposition d’une partie des ressources de l’État au service des créanciers. Pour ces derniers, remboursés à partir de 1926 en nouveau franc Poincaré convertible en or, la sécurité est optimale, alors que, jusqu’ici, l’inflation les contraignait à vendre leur dette française ou à subir une perte. Mais l’effort est aussi transféré sur le public. Les impôts sont relevés et une partie considérable est consacrée à cet amortissement. Cette idée de l’amortissement a été évidemment proposée par un « comité d’experts ».

Raymond Poincaré à la une de « Vu », après son décès en 1934. © Leemage via AFP

Cette décision va certes stabiliser le franc (à 20 % de sa valeur d’avant-guerre) pendant un temps. Lorsque le Royaume-Uni en 1931, puis les États-Unis en 1933, abandonne l’étalon-or, la France en profite temporairement, devenant un îlot de stabilité. Mais l’attachement à ces principes va rapidement conduire à aggraver les tendances déflationnistes de la crise de 1929. La compétitivité du pays se dégrade face aux dévaluations des grands pays et la demande intérieure pâtit de la priorité donnée à l’amortissement. La France sera un des pays les plus touchés, quoique plus tardivement par la grande dépression. Mais la démarche de Poincaré est intéressante. Elle est indéniablement conservatrice en protégeant les créanciers et elle parvient à sacraliser la dette en plaçant la caisse d’amortissement à un niveau constitutionnel. Dès lors, la politique s’ancre dans la durée, même lorsque les circonstances exigeraient de changer.

Les années 1950 et 1960 sont souvent considérées comme des années de détente budgétaire partout dans le monde, et avec raison. Comme le souligne Benjamin Lemoine dans un autre texte récent, il s’agissait de placer la finance au service de l’État et non l’inverse. Le récit change et s’impose dans un autre contexte de rapports de force sociaux et géopolitiques. Et les méthodes de financement suivent. En France, c’est l’âge d’or du « circuit du Trésor » par lequel les flux financiers sont dirigés des banques vers le budget de l’État (on en trouvera un résumé complet ici).

Mais, en France, les tenants de l’orthodoxie financière restent très présents dans les milieux académiques et technocratiques. La France, on l’oublie souvent, est un des pays de naissance du néolibéralisme et l’influence de l’orthodoxie financière va tenter de ramener la politique vers des politiques plus restrictives. La figure de proue de ce mouvement est Jacques Rueff, économiste proche de Hayek, participant au colloque Lippmann en 1938, membre de la Société du Mont-Pèlerin, et conseiller économique le plus proche de Charles de Gaulle. Dès le début de la IVe République, avec Antoine Pinay, il a tenté de rétablir la discipline des marchés par la défense d’un franc fort. En 1959, il rédige avec l’ingénieur Louis Armand un rapport appelant à réduire le rôle de l’État dans l’économie et à soumettre ce dernier à une discipline.

Il est très écouté par de Gaulle qui, à la fin des années 1960, alors même qu’aucune nécessité ne se fait jour, décide de démanteler le circuit du Trésor. Dans la note du LIEPP, les deux auteurs citent la volonté du fondateur de la Ve République de reprendre l’amortissement et le contrôle des dépenses dans la foulée pour « rendre irréversible l’exigence d’équilibre budgétaire ». Preuve que, au-delà des mythes actuels sortis de la réalité historique, le gaullisme reste un conservatisme dans un paradigme fordiste qui le contraignait à la redistribution.

Une fois ce paradigme fordiste levé et le néolibéralisme devenu dominant, dans les années 1980, le cantonnement et le contrôle des dépenses vont devenir les armes habituelles des politiques publiques pour construire un consensus négatif autour de la dette publique. C’est d’abord la CADEP – la Caisse d’amortissement de la dette publique –, fondée par le gouvernement très thatchérien de Jacques Chirac en 1986 qui, notamment, utilisera les recettes des privatisations pour rembourser le capital de la dette publique, notamment l’emprunt Giscard de 1973 ou les dernières rentes perpétuelles. C’est aussi et surtout la CADES – Caisse d’amortissement de la dette sociale –, fondée par le gouvernement Juppé en 1995 et qui « cantonne » la dette de la Sécurité sociale en lui affectant un impôt spécial, la CRDS, ainsi qu’une partie des ressources de la CSG. Cela s’accompagne d’une compression des dépenses avec l’Objectif national des dépenses d’assurance-maladie (Ondam) qui, à partir de 2010, est constamment respectée. Cette politique a mis en place une austérité constante des dépenses de santé dont on mesure aujourd’hui les effets directs, notamment en termes de nombre de lits disponibles.

Cantonnement et contrôle des dépenses sont donc des rhétoriques profondément conservatrices visant à transférer le poids de la dette publique vers les citoyens et, particulièrement, vers la solidarité nationale. Le schéma est toujours le même : utiliser l’argument de la confiance vis-à-vis de l’extérieur pour « neutraliser » le problème de la dette en le sortant du domaine du choix politique. Dès lors, c’est au politique de faire avec cette contrainte. La logique est donc celle de discipliner le politique, quelle que soit sa « couleur » en faisant de la dette une contrainte permanente et intouchable. De sorte que le citoyen et le politique lui-même n’y voient plus une donnée sur laquelle il a prise, mais une puissance externe à laquelle chacun doit se soumettre. C’est l’effet autoréalisateur : la dette est sacralisée par des choix politiques s’appuyant sur des « experts » et elle devient sacrée pour tout le monde.