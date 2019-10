Liban: Paris juge essentielle la formation rapide d'un gouvernement

31 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

La France a jugé jeudi essentiel que soit rapidement formé au Liban un gouvernement en mesure de conduire les réformes dont le pays a besoin et a appelé à tout faire pour éviter les provocations et les violences et pour préserver le droit des citoyens à manifester pacifiquement.