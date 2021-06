Ultradroite: la menace terroriste

Des fleurs et des bougies devant la synagogue de Halle, le 10 octobre. © Reuters

Au moment où la volonté de passage à l’acte par des militants d’extrême droite trouve une nouvelle et tragique illustration avec l’attaque contre une synagogue et un restaurant turc à Halle (Allemagne), un rapport confidentiel d’Europol révèle que l’ultra-droite européenne s’arme et est en train de recruter dans les rangs des militaires et des policiers.