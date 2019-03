Le pouvoir algérien acculé par un raz-de-marée de manifestants

Les digues ont continué de sauter vendredi 1er mars en Algérie, faisant entrer une nouvelle date dans les annales de l’Histoire et acculant un peu plus le clan présidentiel, à trois jours de la date limite de dépôt des dossiers de candidature devant le Conseil constitutionnel. Une foule encore plus impressionnante que le vendredi 22 février – et c’était tout l’enjeu – a déferlé après la grande prière hebdomadaire, dans tout le pays, contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika.