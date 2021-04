L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo définitivement acquitté par la CPI

La Cour pénale internationale (CPI) a définitivement refermé le dossier de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les juges de la chambre d’appel réunis à La Haye ont confirmé mercredi après-midi l’acquittement de l’ancien président de la Côte d’Ivoire et de son ministre de la jeunesse. Ils ont rejeté les arguments avancés par la procureure, Fatou Bensouda, qui contestait leur acquittement prononcé en première instance en janvier 2019, et demandait un nouveau procès.