Euthanasie, la réponse des Belges aux Français : « Que diable, ouvrez les yeux sur la mort ! »

BruxellesBruxelles et Namur (Belgique).– Dix-huit février à Namur, dans une salle de conférence du centre hospitalier Sambre-et-Meuse, une centaine de personnes assistent à une formation « End of life » (« Fin de vie ») organisée par l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD) belge. Au programme, des témoignages et des réflexions philosophiques et spirituelles sur la pratique de l’euthanasie en Belgique, ainsi que sur ses fondements en droit.