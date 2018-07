Madagascar s’engage cahin-caha vers les élections générales

Une étrange période d’entre-deux s’est ouverte à Madagascar. Une nouvelle équipe gouvernementale vient d’être nommée, avec un mandat quasi unique, mais particulièrement délicat : mener, sans heurts, le pays jusqu’aux élections législatives et présidentielle, en fin d’année. Le premier tour de la présidentielle se tiendra le 7 novembre, et le second tour 19 décembre. Le président de la République, s'il est candidat à cette élection, devra démissionner le 7 septembre.