Entre la Tunisie et la Libye, « Matyla et Marie sont mortes pour rien »

CommentComment peut-il continuer à vivre en sachant qu’elles ne sont plus ? Crépin Mbengue Nyimbilo ne garde plus que le souvenir terrible de leur photo en tête, diffusée çà et là par des ONG et quelques voix indignées par le sort que l’on réserve aux exilés. On pouvait y voir Matyla, aussi surnommée « Fati », allongée sur le sable face contre terre, reposant auprès de sa fille Marie.